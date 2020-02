Una controversa startup di riconoscimento facciale vuole fare affari anche con l’Italia (Di martedì 11 febbraio 2020) riconoscimento facciale (Getty Images) Clearview Ai, la controversa startup che ha creato un’applicazione per il riconoscimento facciale che afferma avere un database di 3 miliardi di foto presenti su social network e altri siti pubblici, sta cercando di espandere il suo commercio. Da un documento ottenuto da BuzzNews tramite una richiesta di atti pubblici, emerge che Clearview sta pianificando una “rapida espansione internazionale” verso altri 22 paesi, tra cui l’Italia. Tra i paesi citati, parte di una presentazione inoltrata al dipartimento di polizia di North Miami nel novembre del 2019, ci sono gli Emirati Arabi Uniti, un paese storicamente ostile ai dissidenti politici, il Qatar e Singapore, in cui l’omosessualità è considerata un crimine. Quindi regimi autoritari e nazioni in cui l’uso del riconoscimento facciale potrebbe avere pesanti conseguenze sulla ... wired

