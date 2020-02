Un posto al sole: MARINA travolta da un evento tragico e inatteso, anticipazioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Ci sono molti motivi per assistere alle prossime puntate di Un posto al sole e tutti riguardano i personaggi che hanno a che fare con i Cantieri. Occhio dunque ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ma attenzione anche a delle svolte clamorose che potrebbero riguardare MARINA (Nina Soldano). In questo post ci occupiamo proprio della Giordano, che di recente abbiamo visto in grande difficoltà rispondendo alle domande di un giornalista durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Per lei le cose non miglioreranno con l’andare avanti degli episodi, anzi! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Le puntate a cui bisognerà prestare particolare attenzione sono quelle in onda su Rai 3 giovedì 20 e venerdì 21 febbraio: dopo aver cercato invano di riabilitare la sua figura professionale concedendo una ... tvsoap

