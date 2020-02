Un Posto al Sole, anticipazioni al 21 febbraio: Clara è incinta. Alberto reagisce male (Di martedì 11 febbraio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio. Clara dice ad Alberto di essere incinta, ma l’uomo reagisce male. Nel frattempo torna a vivere a Palazzo Palladini. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 17 al 21 febbraio. Alberto prende in considerazione la possibilità di tornare a vivere a Palazzo Palladini. La sua decisione non fa felici gli inquilini del Palazzo. Nel frattempo Clara dice ad Alberto della sua gravidanza ma, non ottenendo la reazione sperata, prende una decisione difficile. Filippo e Serena sembrano sul punto di riappacificarsi, quando un terzo incomodo appare. Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio. Alberto medita di tornare a vivere a Palazzo Palladini, scatenando il disappunto di tutti gli altri condomini. Clara sta per comunicare ad Alberto una notizia che lo colpirà nel profondo. Arianna, alle prese ... 2anews

