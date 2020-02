Un libro solo per voi (Di martedì 11 febbraio 2020) Uno dei miei romanzi preferiti, La Sanfelice di Alexandre Dumas, venne pubblicato a puntate dal 15 dicembre 1863 al 3 marzo 1865 sul quotidiano parigino La Presse e su L’indipendente, giornale fondato dallo stesso Dumas a Napoli. Vi si narrano le avventure di Luisa Sanfelice e della Rivoluzione di Napoli, epopea che tenne col fiato sospeso molti lettori tanto da arrivare fino a noi prima in forma di libro e poi anche come serial tivù. Quando la settimana scorsa abbiamo pubblicato l’ultima puntata dei racconti di Eshkol Nevo, mi sono sentito come quando ho chiuso l’ultima pagina della Sanfelice e mi sono subito mancati i suoi personaggi (infatti ho ricevuto molte email un po’ tristi, qui sotto ne trovate una). Eshkol è uno scrittore particolare, rapido, lineare, a volte persino brusco: le sue storie finiscono spesso troncate di netto, come se ci fosse un sipario immaginario a calare ... vanityfair

