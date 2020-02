Un altro passo per WhatsApp Pay: coperta tutto il territorio indiano (Di martedì 11 febbraio 2020) Ci sono buone notizie sull'espansione mondiale di WhatsApp Pay: come riportato da 'business-standard.com', l'azienda avrebbe ricevuto l'ok dal governo indiano per avviare la distribuzione della piattaforma in via progressiva in tutto il Paese. Vi ricordiamo che fino a questo momento il servizio di trasferimento fondi era stato reso disponibile per un ristretto numero di utenti (la quota era di 1 milione): il secondo passaggio permetterà a WhatsApp Pay di raggiungere fino a 10 milioni di persone (ricordate che parliamo ancora di beta tester). La società, difatti, ha optato per l'osservare le normative di localizzazione dei dati avanzate dal governo indiano. La base utenti è di circa 400 milioni: un bacino altamente allettante per il servizio di pagamenti digitali offerto da WhatsApp Pay. In poco tempo la piattaforma potrebbe avere la meglio su Google Pay e PayTM, concorrenti ... optimaitalia

