Ultraleggero precipita nel Bolognese, morto pilota 23enne (Di martedì 11 febbraio 2020) Non ce l'ha fatta il giovane pilota che questa mattina è precipitato con un Ultraleggero nelle campagne di Argelato, tra Malacappa e Boschetto, nel Bolognese. La vittima Originario di Castel San Pietro Terme, nell’Imolese, aveva 23 anni ed è morto all'ospedale Maggiore dove era stato portato in gravissime condizioni. Nonostante la giovane età, il ragazzo era già in possesso del brevetto di pilota di volo ed era considerato esperto. L'incidente Ll'incidente è avvenuto intorno alle 9.50. Dalla prima ricostruzione, il velivolo era decollato dalla vicina aviosuperficie 'Reno Air Club' di Argelato e, dopo avere compiuto alcune evoluzioni sul fiume Reno, è precipitato finendo contro l'argine del fiume e prendendo fuoco. La sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata dal 118 per soccorrere il velivolo con il giovane all'interno. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per ... tg24.sky

BlitzQuotidiano : Bologna, ultraleggero precipita tra Argelato e Castel Maggiore: morto il pilota - iconanews : Ultraleggero precipita, morto il pilota - rep_bologna : Bologna, ultraleggero precipita e si incendia. Morto il pilota [aggiornamento delle 15:40] -