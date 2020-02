Ultraleggero precipita nel Bolognese: ferito il pilota (Di martedì 11 febbraio 2020) Un Ultraleggero è precipitato questa mattina nel Bolognese, in località Argelato: sconosciute al momento le cause dell’incidente. Il velivolo nell’impatto ha preso fuoco: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. A bordo era presente solo il pilota che è rimasto ferito.L'articolo Ultraleggero precipita nel Bolognese: ferito il pilota Meteo Web. meteoweb.eu

