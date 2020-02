Ultimi sondaggi politico elettorali clamorosi, Fratelli d’Italia agguanta i grillini, stabili Lega e PD (Di martedì 11 febbraio 2020) Fratelli d’Italia ha raggiunto il M5S. Il grande sogno di Giorgia Meloni si è avverato. Secondo gli Ultimi sondaggi di Renato Mannheimer i due partiti sono appaiati. I sondaggi su base nazionale vedono Fratelli d’Italia tra l’11 e il 13% , mentre i 5 stelle scendono dal 12 al 14%. Come si può notare i due partiti sono alla pari con i grillini che hanno perso in un anno e mezzo più della metà degli elettori. La Lega anche dopo la batosta in Emilia Romagna riesce a tenere attestandosi tra il 30 e 33% dei consensi. Resta al secondo posto come preferenze il Pd con una stima dal 19 al 21% dei consensi. Scende Forza Italia data tra il 5 e il 7%. Scende anche Italia Viva che si ferma tra il 3 e il 5% dei consensi. Azione di Calenda non supera il 3%. Il Centrodestra raggiunge quasi il 50% attestandosi al 49,5% senza considerare il voto anche di liste minori. ... baritalianews

