Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 16:10 (Di martedì 11 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli la copia di cittadini cinesi provenienti dalla città di wuhan positive al virus è tuttora ricoverata in terapia intensiva Ma le loro condizioni stanno migliorando le loro condizioni cliniche sono stazione con parametri emodinamici stabili continua il trattamento antivirale la prognosi è tutore riservata sono stati valutati ad oggi presso la nostra accettazione 53 pazienti sottoposti ai test per la ricerca del nuovo coronavirus di questi 38 risultati negativi ai test sono stati dimessi 15 pazienti sono tutt’ora ricoverati e tre sono i casi confermati la coppia cinese attualmente in terapia intensiva il giovane proveniente dall’alto della Cecchignola 10 sono ai pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovovirus sta in attesa di risultato due sono pazienti che risultano negativi al test per nuovo coronavirus ... romadailynews

