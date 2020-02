Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 07:10 (Di martedì 11 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono oltre 1000 morti per il coronavirus in Cina dove le persone contagiate sono ormai più di 42 Mila e mentre la Cina è iniziata la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino l’osservato Mondiale della sanità tempi casi di contagio in persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbe essere la punta dell’iceberg stare la tensione Pechino Roma tra le nuove misure in Italia l’applicazione delle procedure sanitarie già in vigore per i voli internazionali passeggeri in arrivo da Roma il governo pensa misure per sostenere l’industria Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione televiva minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede Movimento 5 stelle con Crini repliche così sarebbe crisi i pentastellati assicurano che indietro ... romadailynews

