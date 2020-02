Uk, l’incertezza affossa l’industria dei motori: Ford e Honda se ne vanno. In crisi le moto Norton (e il patron cambia idea su Brexit) (Di martedì 11 febbraio 2020) Si puntava a superare il record di produzione del 1972, dopo una crescita incessante che aveva fatto dimenticare le infauste conseguenze della crisi finanziaria. l’industria dei veicoli e dei motocicli rappresenta da sempre un emblema della manifattura britannica. Il settore automobilistico impiega 168.000 addetti, uno ogni 14 nel settore manifatturiero e in alcune zone come il North East e West Midlands ne comprende più di uno su sei. E a questi posti di lavoro, con salari del 21% più alti della media, vanno aggiunti altri 279.000 nell’indotto. Fino al 2016 le prospettive del settore automobilistico erano rosee. Da allora in avanti i numeri sono crollati e lo scenario ha assunto tinte fosche. Gli investimenti nella prima metà del 2019 si sono fermati a 90 milioni di sterline contro gli oltre 4 miliardi del 2014. E la produzione è crollata negli ultimi tre anni del 24 per cento. A ... ilfattoquotidiano

