Uccisa dal compagno dopo 12 denunce, ora lo Stato rivuole 250mila euro dagli orfani (Di martedì 11 febbraio 2020) Loro madre aveva chiesto aiuto 12 volte prima di essere ammazzata dal marito e per loro era Stato disposto un risarcimento di 250mila euro in primo grado per il ritardo dell’intervento della giustizia. Ma oggi i tre orfani rischiano di dover restituire l’intera cifra perché, dicono in sostanza i giudici di secondo grado, l’uomo sarebbe Stato così determinato nell’uccidere la compagna che evitare il delitto sarebbe Stato impossibile.La vicenda dei figli di Marianna Manduca Uccisa del giugno del 2007 a Palagonia, in provincia di Catania, da Saverio Nolfo, compagno e padre dei suoi figli viene riportata dal Corriere della Sera. I ragazzi, poi adottati dal cugino della madre Carmelo Calì e dalla moglie, attendono la risposta della Cassazione sul risarcimento corrisposto in seguito all’omicidio della mamma: 250mila euro che ora rischiano di ... huffingtonpost

