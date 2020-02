Tuttosport| Messi Juventus, clamoroso: il sogno bianconero ha già una prima conferma! (Di martedì 11 febbraio 2020) Messi Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Braida, intervistato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, avrebbe acceso le speranze dei tifosi di Juventus e Inter per un clamoroso trasferimento di Messi in Italia. L’ex dirigente del Barcellona ha così ammesso: “Messi E’ un giocatore straordinario, credo stia troppo bene al Barcellona, vive con la sua famiglia, è lì da sempre, da quando aveva 13 anni. Lui copre tutti gli errori che si fanno in quella società. Credo sia difficile che vada via, tuttavia non impossibile. Potrebbe anche andare via”. Messi Juventus: prima apertura, ma ipotesi surreale Braida ha poi aggiunto: “Chi può prenderlo? Le squadre inglesi di certo e, perché no, anche quelle italiane. Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e di immagine globale. E se Messi ... juvedipendenza

tuttosport : #Messi alla #Juve con #Ronaldo, il sogno dei tifosi sui social ?? - JuventusNewsUN : ?? Messi e Ronaldo insieme? La Juve sarebbe meglio di un videogioco ?? L’operazione comporterebbe un peso finanziar… - tatsuya_inter : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? - #Messi, il sogno di #Inter e #Juve - Ansia #Handanovic. #Conte, ecco #Viviano - Giovan… -