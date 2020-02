Tutte sull’assedio (Di martedì 11 febbraio 2020) L’Assedio riprende mercoledì 12, sempre su Canale 9, e le ospiti sono Tutte donne. Elly Schlein ha il padre americano, Elodie la madre originaria delle Antille, Ema Stokholma la madre francese, Michela Murgia è sarda (faccina), Amanda Lear è nata a Hong Kong. Non l’ho fatto apposta, è venuto così. Erano le interviste che volevamo fare, non è un manifesto di niente: una puntata di sole donne, che sarà mai. Donne, uomini: entrati a razzo nel 2020 ci rendiamo conto finalmente che prima dei maschi e delle femmine ci sono le persone. Anch’io sono stata bambino. Ema Stokholma l’abbiamo vista in abito da sera al Primafestival dei record con Gigi e Ross: ha l’accento francese, lavora a Radio 2 con Gino Castaldo e Andrea Delogu, che sei anni fa venne alle Invasioni col libro La collina dove raccontava la sua storia di bambina nata a San Patrignano da due genitori tossicodipendenti e da allora ... vanityfair

