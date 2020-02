Turner e il Casinaro il film con Tom Hanks diventa una serie tv per Disney+ (Di martedì 11 febbraio 2020) Vi ricordate il film del 1989 con Tom Hanks nei panni di un detective che su una scena di un omicidio incontra un Dogue de Brodeaux? Il titolo italiano era Turner e il Casinaro ma è bene segnalare anche quello originale Turner e Hooch visto che non sappiamo se la serie tv cambierà il titolo arrivando in Italia.Già, avete letto bene, la serie tv. Infatti Disney+ piattaforma di streaming Disney in arrivo dal 24 marzo in Italia di cui probabilmente avrete visto le pubblicità durante Sanremo, ha annunciato ufficialmente l'ordine della prima stagione da 12 episodi di Turner & Hooch (o Turner e il Casinaro).Turner e il Casinaro il film con Tom Hanks diventa una serie tv per Disney+ pubblicato su TVBlog.it 11 febbraio 2020 09:59. blogo

