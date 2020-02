Tumore al collo, c’è speranza: la nuova cura da uno studio italo-canadese (Di martedì 11 febbraio 2020) Buone notizie sul fronte della ricerca. La sperimentazione delle cure per il Tumore procede di giorno in giorno e fa passi da gigante. Uno dei più importanti arriva da uno studio italo-canadese e riguarda il Tumore al collo. Nuove armi contro il Tumore testa-collo regalano un’ulteriore speranza per una possibile cura. Questa categoria di Tumore è la sesta malattia neoplastica più frequente al mondo. La novità stavolta arriva da uno studio congiunto tra ricercatori italiani e canadesi. Lo studio, condotto per l’Italia dall’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, ha svelato un nuovo importante fattore. Dalla ricerca è emersa infatti una correlazione tra una mutazione genetica e l’attività di un farmaco innovativo. Si tratta nel dettaglio della mutazione del gene p53 e della molecola alpelisib. Al momento lo studio è stato pubblicato sulla rivista ... velvetgossip

