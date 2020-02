Torino Primavera, Sesia fissa l’obiettivo stagionale della squadra (Di martedì 11 febbraio 2020) Torino Primavera, Sesia fissa l’obiettivo stagionale della squadra: ecco il pensiero del tecnico granata dopo oltre metà stagione Marco Sesia, tecnico della Primavera del Torino, fissa l’obiettivo stagionale. E lo fa all’indomani del pareggio casalingo a reti bianche contro il Genoa che muove almeno un po’ la classifica dei granata «I nostri numeri parlano chiaro: dobbiamo raggranellare il massimo dei punti ogni domenica per arrivare a fine maggio con l’obiettivo della salvezza in tasca. Playoff? Non ne voglio sentir parlare, per fare un campionato importante ci vogliono numeri diversi. Ad oggi abbiamo segnato 18 reti, mentre chi compete per le prime posizioni ne ha realizzati tra i 30 ed i 50…». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

diegofornero : Antonino Asta, predecessore di @MorenoLongo sulla panchina della #Primavera del #Torino, diventa suo collaboratore… - infoitsport : Torino Primavera, il quinto 0-0 è una conferma: salvezza unico obiettivo stagionale - gazzettaGranata : Torino, notificati i primi ricorsi al Tar per i Daspo in Curva Primavera #TorinoFC #FVCG #SFT -