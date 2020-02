Torino, la crisi granata complica i progetti azzurri di Belotti (Di martedì 11 febbraio 2020) Torino, la crisi granata complica i progetti azzurri di Belotti in vista di Euro 2020: le parole del ct Roberto Mancini Dal granata attualmente sbiadito al sogno di un azzurro luccicante in estate. Sulla strada di Andrea Belotti verso Euro 2020, però, c’è una crisi del Torino che non aiuta certo il Gallo a scalare le gerarchie di Mancini. «In attacco siamo messi bene, perché Immobile sta facendo valanghe di reti. Belotti, invece, è un po’ in difficolta, visto anche il momento del Toro», la sentenza del ct domenica sera. Urge dunque una risalito sotto l’impulso del neo tecnico Longo. Perché Belotti sarà anche l’ultimo responsabile della situazione attuale dei granata – con cui però non segna in casa dalla doppietta al Milan di settembre e, in generale, non gonfia la rete dalla trasferta di Roma che ha inaugurato l’anno nuovo –, ma la sua candidatura ... calcionews24

torinoggi : A Backstage si parla della Vertenza Torino, come uscire dalla crisi che attanaglia l'industria [GUARDA QUI LA DIRET… - Toro_News : #Nkoulou, #Belotti e… Ora i leader del #Torino devono dare qualcosa in più - DiversaEtica : Appello della Fao alla collaborazione nel Corno d'Africa. L'invasione delle locuste del Deserto minaccia una crisi… -