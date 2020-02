Terra dei Fuochi, il ministro Costa: Nuovo patto d’azione con un’unica cabina di regia (Di martedì 11 febbraio 2020) Sulla Terra dei Fuochi è in atto un “Nuovo patto d’azione” dove dai volontari alle istituzioni “ognuno ha il suo compito e fa riferimento ad un’unica cabina di regia che abbiamo presso la presidenza del Consiglio e a livello regionale presso la prefettura di Napoli”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante la trasmissione “Centrocittà” di RaiRadio1, parla delle iniziative messe in campo dal suo Ministero per cercare di risolvere il problema della Terra dei Fuochi. “Abbiamo incontrato tutti i comitati e le associazioni del territorio e quindi è iniziato il confronto concreto con loro e questa è la cosa importante e cioè la partecipazione dal basso. – spiega Costa – Ovviamente non è sufficiente, quindi abbiamo deciso di istituire un’attività investigativa sul territorio con forze di polizia”. ... ildenaro

petergomezblog : Terra dei fuochi, il pm: “Dalla politica decenni di gravi omissioni, ma i reati sono prescritti”. Il legale: “Qui i… - Avvenire_Nei : Don Patriciello. Che gioia: Papa Francesco il 24 maggio sarà ad Acerra nella #Terradeifuochi - Avvenire_Nei : Il #Papa nella #terradeifuochi il 24 maggio, vedrà le famiglie delle vittime -