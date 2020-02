Teresanna Pugliese Instagram ‘sfrontata’ senza intimo, decolleté libero nella scollatura: «Incanto» (Di martedì 11 febbraio 2020) Determinata, decisa, con un pizzico di sfacciataggine che non guasta: così Teresanna Pugliese conquista i followers nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Moda e viaggi sembrano essere le passioni più frequentemente condivise sull’account social da oltre 780 mila seguaci: un esercito messo su negli anni, a partire da quelle prime apparizioni nei salotti di Uomini e Donne. Tra le prime a far affezionare fedelmente il pubblico, la Pugliese fece sognare per la storia ‘tormentata’ con Francesco Monte. Una relazione durata poco più di un anno e mezzo tra alti e bassi, poi troncata per sempre con grande rammarico dei fan. Teresanna Pugliese Instagram, sensuale e ammiccante con una nota di ‘sfrontatezza’ Strade divise ma per entrambi un grande successo di pubblico: mentre Monte ha intrapreso la strada dello spettacolo, passando di reality in reality, senza farsi mancare ... urbanpost

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Teresanna Pugliese commenta duramente il cambio look choc di Francesca Cipriani a @domenicalive #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Francesca Cipriani non ci sta e risponde per le rime al commento di Teresanna Pugliese #pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Teresanna Pugliese a Francesca Cipriani: 'Se hai altro da dimostrare, io lo farei al posto tuo!' #Pomeriggio5 https://t.co… -