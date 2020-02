Teresa Langella, il lutto: “Un pezzo di storia mi ha abbandonato” (Di martedì 11 febbraio 2020) Attraverso i suoi profili social Teresa Langella ha dato un triste annuncio: l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver perso suo nonno, e ha sfogato con i fan il suo grave dolore per il lutto da cui è stata colpita. Teresa Langella: la morte del nonno Sui social Teresa Langella ha scritto un commovente post per sfogare il dolore dovuto alla scomparsa di suo nonno: “Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. (…) Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio. Non doveva andare così”, ha scritto su Instagram la fidanzata di Andrea Dal Corso, da sempre estremamente legata a suo nonno. Durante queste ore Teresa Langella è stata insieme al resto della sua famiglia, a cui è ... notizie

zazoomnews : Lutto per Teresa Langella morto il nonno: Mi hai abbandonato - - #Lutto #Teresa #Langella #morto… - zazoomnews : Teresa Langella grave lutto: “Terribile telefonata…” - #Teresa #Langella #grave #lutto: - marypop16295030 : Ma solo io quando guardo Serena penso a Teresa Langella? SONO IDENTICHE, TERESA LANGELLA DEL FUTURO #GFVIP -