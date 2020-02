Tempesta d’amore, anticipazioni 16-22 febbraio: arriva un nuovo personaggio (Di martedì 11 febbraio 2020) anticipazioni Tempesta d’amore: Denise scopre la verità su Joshua e Annabelle La verità verrà a galla nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. Robert cercherà di insabbiare tutte le prove che farebbero ricadere la colpa dell’incidente di Christoph su Valentina, ma verrà scoperto dalla polizia. L’uomo deciderà così di prendersi ogni colpa e finirà in carcere. Sconvolta Denise metterà sotto torchio Joshua e scoprirà la verità sul ricatto di Annabelle. Intanto la dark lady nelle puntate dal 16 al 22 febbraio di Tempesta d’amore continuerà a rifiutarsi di acconsentire all’operazione che potrebbe salvare la vita al padre. Denise deciderà di chiedere aiuto alla zia Linda per smascherare Annabelle e salvare Christoph. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore farà il suo ingresso al Furstenhof un nuovo personaggio perciò, Linda avrà un conto in ... lanostratv

