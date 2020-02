Tempesta Ciara, paura su volo per Amsterdam: il panico dei passeggeri | VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempesta Ciara, paura su volo per Amsterdam: passeggeri urlano e vomitano VIDEO La Tempesta Ciara sta flagellando l’Europa centrale: ieri, lunedì 10 febbraio 2020, un volo Air Europa diretto ad Amsterdam ha tentato più volte l’atterraggio all’aeroporto di Schipol. Il forte vento, però, non ha permesso ai piloti di compiere la manovra. Nel frattempo, a bordo del Boeing 787-800, cresceva la paura tra i passeggeri: come si può vedere nel VIDEO, sono tante le persone in preda al panico a causa delle forti turbolenze provocate dalla Tempesta Ciara. Oltre alle urla, qualcuno ha anche vomitato. Alla fine, il volo ha rinunciato all’atterraggio ad Amsterdam ed è rientrato a Madrid, da dove era partito. Leggi anche: Londra: aereo fallisce l’atterraggio a causa del forte vento VIDEO Istanbul, aereo esce di pista e si spezza in due in fase di atterraggio: “Un ... tpi

