Tempesta Ciara | le impressionanti immagini dagli effetti del vento sullo stabilimento

Sono immagini impressionati quelle che arrivano dal Piemonte, riprese dagli operatori dei Vigili del Fuoco. Venti estremamente violenti (fino a 200 km/h) hanno colpito l'area, causando momenti di panico. Nel video in questione è possibile vedere gli effetti della Tempesta Ciara sullo satabilimento dell'acqua Sant'Anna.

SkyTG24 : La tempesta #Ciara, arrivata dall'Atlantico, ha colpito anche i Paesi Bassi, costringendo a diramare un'allerta ara… - SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -