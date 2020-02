Taylor Mega si sfoga su Instagram: «Voglio pubblicare foto più vere, ma il mio manager non vuole!» (Di martedì 11 febbraio 2020) Taylor Mega la regina della provocazione è tornata a tenere attivo il suo profilo Instagram. Forse non tutti l’hanno notato, ma la Queen dai lunghi capelli biondi si era presa una piccola pausa dai canali social, la possiamo capire ma siamo contenti di rivedere le sue stories e i suoi post. Per chi ancora non lo sapesse Taylor Mega si è fatta conoscere per le sue relazioni con Fred De Palma e Flavio Briatore, fino ad arrivare a programmi Mediaset come l’Isola dei famosi dove è riuscita a far parlare sempre di sé. Questo è il suo talento: ovunque la metti riesce ad attirare l’attenzione. Impossibile che passi indifferente, proprio come le sue ultime stories su Instagram. La confessione di Taylor Mega La bella Taylor Mega è tornata e lo ha fatto in grande stile pubblicando su Instagram dei video che tolgono il fiato, ma prima di questo le stories si aprono con delle ... urbanpost

