Tappa a Milano per la mostra “L’arte dei pizzaiuoli napoletani: patrimonio mondiale dell’UNESCO” (Di martedì 11 febbraio 2020) Organizzata dalla Regione Campania d’intesa con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e con la collaborazione della Fondazione UniVerde, dell’Associazione Verace Pizza Napoletana e dell’Associazione pizzaiuoli napoletani, la mostra “L’arte dei pizzaiuoli napoletani: patrimonio mondiale dell’UNESCO” ha fatto Tappa a Milano, lunedì 10 febbraio 2020, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2020. Dopo Madrid, in concomitanza della Fiera Internazionale del Turismo – FITUR 2020, l’evento di inaugurazione della Tappa italiana si è svolto ieri presso lo stand della Regione Campania (Pad. 3 – Stand C93) alla FIERAMilanoCITY. L’obiettivo della mostra itinerante è quello di sottolineare la vitalità e l’attrattiva dell’arte dei pizzaiuoli napoletani che da ... meteoweb.eu

