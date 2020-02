Svolta nel caso del Klimt rubato e ritrovato dopo 20 anni. Indagata la vedova dell’ex direttore (Di martedì 11 febbraio 2020) Pochi mesi prima della sparizione del “Ritratto di signora” di Gustav Klimt, avvenuta nel gennaio 1997, l’allora direttore della Galleria Ricci Oddi, Stefano Fugazza, aveva pensato all’organizzazione di un finto furto del dipinto per promuovere una mostra a Palazzo Gotico intitolata ‘Da Hayez a Klimt’ e della quale il dipinto doveva essere la principale star. È lo stesso direttore a confessarlo nei suoi diari personali, resi pubblici qualche anno fa e ripresi dal sito inglese della Bbc e dal quotidiano Libertà.Un aspetto della vicenda che potrebbe tornare attuale, dopo che si è appreso dell’iscrizione al registro degli indagati della vedova Fugazza con l’ipotesi di reato di ricettazione. “Mi chiedevo che cosa si sarebbe potuto fare per dare alla mostra notorietà - scrive nel diario Fugazza - per ... huffingtonpost

Mov5Stelle : Approvato il decreto legge che rafforza la Banca Popolare di Bari gettando le basi per la creazione di una banca di… - GiovanniRoi : Africa, invasione di locuste anche in Tanzania e Uganda: 2mila soldati spruzzano pesticidi. Ma questo deve fare rif… - CerchiamoDenise : ??#Lecce, Mauro scomparso nel 1977 a sei anni: arrestato un pedofilo 70enne Piccola grande svolta nel giallo della… -