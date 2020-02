Sport in tv oggi (martedì 11 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 11 febbraio 2020) Sarà un martedì 11 febbraio quanto mai importante per lo Sport italiano quello odierno. Vivremo, infatti, la presentazione della nuova Ferrari per il campionato di Formula Uno 2020, per cui tutta l’attenzione sarà puntata su Reggio Emilia. Ma ci sarà molto altro. Tantissimo tennis, tra Buenos Aires, Rotterdam e San Pietroburgo, quindi calcio, biliardo e ciclismo. Andiamo a scoprire nel dettaglio, quindi, la programmazione completa della giornata odierna. PROGRAMMA completo EVENTI 11 febbraio 2020 ore 00.00 TENNIS, torneo ATP Buenos Aires – diretta su Sky Sport 1 (201) Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224) ore 2.00 WRESTLING, Raw – diretta su Sky Sport 1 (201) ore 3.00 BASKET, NBA – Denver Nuggets-San Antonio Spurs – diretta su Sky Sport NBA (206) ore 8.00 CICLISMO, Le Tour de Langkawi, sesta tappa – diretta su DAZN e EuroSport2 (211) ore 11.00 ... oasport

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - Dalla_SerieA : Gazzetta dello Sport: 'Mondo Juric. Coraggio, pressing, idee. Così il Verona è volato in paradiso'. -… - ExitoStyle : Virtus Roma ospite a Sky Sport 24 nel pomeriggio di oggi -