Speed skating, Mondiali 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Francesca Lollobrigida ci prova nella mass start (Di martedì 11 febbraio 2020) E’ proprio il caso di dirlo: ghiacci roventi sullo Utah Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), sede dei Mondiali 2020 su singole distanze. Sembrerebbe un ossimoro questo contrasto tra freddo e caldo, ma in realtà le sfide che animeranno la scena della rassegna iridata dello Speed skating saranno serrate e quindi, da questo punto di vista, le temperature saliranno. Senza perdersi in discorsi riguardanti i gradi centigradi, l’Italia si presenta all’appuntamento con alcune carte da giocare per cercare il colpo e fregiarsi dei metalli a disposizione. E’ il caso di Francesca Lollobrigida. La romana tenterà l’assalto al podio nell’amata mass start, forte del terzo posto ottenuto in Coppa del Mondo a Minsk (Bielorussia) e dell’argento continentale ad Heerenveen (Olanda). La “Lollo” è molto cresciuta nelle specialità ... oasport

