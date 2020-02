Spallanzani: italiano positivo è in buone condizioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Citta’ Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, “continua ad essere in buone condizioni generali”. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dall’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'articolo Spallanzani: italiano positivo è in buone condizioni proviene da RomaDailyNews. romadailynews

