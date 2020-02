Spallanzani: coppia cinese in leggero miglioramento (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Sono in lieve miglioramento le condizioni della coppia di cittadini cinesi positivi al Coronavirus e ricoverati nella terapia intensiva dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. È quanto si legge nell’ultimo bollettino medico. “In maniera particolare- si legge – il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata”. L'articolo Spallanzani: coppia cinese in leggero miglioramento proviene da RomaDailyNews. romadailynews

