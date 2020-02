Sondaggi politici Eumetra: processi lunghi, il 58% degli italiani assolve gli avvocati (Di martedì 11 febbraio 2020) Sondaggi politici Eumetra: processi lunghi, il 58% degli italiani assolve gli avvocati I processi lunghi non sono colpa degli avvocati. Ad affermarlo è il 58% degli italiani intervistati nei Sondaggi politici Eumetra per Quarta Repubblica. Solo il 31% addossa la colpa ai legali. Gli avvocati sono tra i più critici della riforma sulla prescrizione voluta dal ministro Alfonso Bonafede. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario avvenuta ad inizio febbraio a Milano, i penalisti si sono scagliati contro la riforma. Il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso ha affermato che la “sospensione del corso della prescrizione non servirà sicuramente ad accelerare i tempi del processo, semmai li ritarderà senza limiti e presenta rischi di incostuzionalità”. E ancora: “La norma introdotta consente al processo di giungere all’accertamento del fatto e ... termometropolitico

TermometroPol : Sondaggi politici Eumetra: processi lunghi, il 58% degli italiani assolve gli avvocati - PaoloCaminiti1 : Sondaggi politici: tonfo Lega, volano il PD e la Meloni - Investireoggi : Sondaggi politici oggi 11 febbraio: Lega in forte calo, vittima del ‘fuoco amico’ -