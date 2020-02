Soncino, tassa di 500 euro per gli acchiappafantasmi in cerca di spiriti nella rocca (Di martedì 11 febbraio 2020) Da oggi, a Soncino (Cremona), cercare i fantasmi costerà 500 euro in più al giorno. È questa la decisione del sindaco del paese per provare a limitare l'accesso degli acchiappafantasmi che si recano nella rocca del paese alla ricerca dello spirito di Ezzelino da Romano. Come spiegato dal primo cittadino, il pagamento della tassa permetterà di accedere per un'intera giornata (o nottata). fanpage

Chicomesol : RT @Paoletta_F: Castello di Soncino: arriva la tassa per i cacciatori di fantasmi - Paoletta_F : Castello di Soncino: arriva la tassa per i cacciatori di fantasmi - AlbCantaloni : @CardinaleMazza Soncino, nel castello dove la caccia ai fantasmi si paga. Una TASSA per gli studiosi del paranor… -