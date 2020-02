Sicilia: M5S, 'subito nomina nuovo direttore Arpa' (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - "L'assessore Cordaro provveda subito a nominare il nuovo direttore di Arpa attraverso la lista degli idonei al concorso perché questo delicato settore non può rimanere senza vertice e venga restituita giustizia a coloro che l’hanno chiesta. Non si facciano ulteriori to liberoquotidiano

ignaziocorrao : Sul #carovoli stiamo seguendo la questione a #Bruxelles. In queste ore ho incontrato la @EU_Commission per fare il… - RadioVoceVicina : New post: Palermo, Caso Arpa Sicilia. M5S: “Assessore nomini subito nuovo direttore attraverso la lista degli idone… - ennatrasporti : Caso Arpa Sicilia. M5S: “Assessore nomini subito nuovo direttore attraverso la lista degli idonei al concorso” -