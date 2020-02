“Seminare Legalità”, è il tema dell’incontro in programma al Villaggio dei Ragazzi (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 10.00, nella Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi si svolgerà un incontro/dibattito tra gli studenti delle Scuole Superiori dell’Ente (Linguistico, Industriale, Aeronautico Alberghiero) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. tema del dibattito sarà: “Seminare Legalità”. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in collaborazione con la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e patrocinata dall’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caserta, nasce da un progetto pensato per informare i giovani sui principi base della legalità e della legalità fiscale in particolare, nonché sul ruolo della fiscalità e sui compiti dell’Agenzia. A fare gli onori di casa sarà Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti. Di prim’ordine i ... anteprima24

