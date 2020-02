Secondigliano, banda del buco tenta il furto in tabaccheria ma rompe tubo dell’acqua (Di martedì 11 febbraio 2020) Colpo fallito della banda del buco a Secondigliano, area nord di Napoli: i criminali avevano preso di mira una tabaccheria ma, mentre scavavano il tunnel dai sottoservizi, hanno spaccato un tubo dell'acqua. I locali si sono allagati e i ladri sono scappati a mani vuote. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici per le indagini e per il ripristino dei locali. fanpage

