Scorsese risponde alla disfatta di The Irishman agli Oscar con una foto che è già storia (Di martedì 11 febbraio 2020) Martin Scorsese la prende con filosofia. Battuto agli Oscar 2020 dal collega coreano Bong Joon-ho - che ha conquistato la statuetta di Miglior Film con “Parasite” - il regista di “The Irishman” ha postato una foto ironica sul suo profilo Instagram. Oggetto a forma di ortaggio al posto della statuetta tra le mani (un Sonny Bono Visionary Award, ndr), cagnolino sottobraccio ed espressione accigliata: Scorsese rompe così il silenzio dopo il verdetto dell’Academy.Divertite le reazioni dei fan del regista. “I veri re non hanno bisogno di premi”, “Iconico”, “Una vera leggenda”: sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto Instagram.“Parasite”, che ha sbaragliato la concorrenza, è il primo film in lingua non inglese a conquistare la statuetta più importante di Hollywood, quella per il ... huffingtonpost

Taika Waititi risponde a Martin Scorsese : "I film Marvel non avranno costumi italiani - ma emozionano" : Il regista Taika Waititi ha risposto alle critiche di Martin Scorsese rivolte ai cinecomic Marvel ribadendo che sono in grado di emozionare. Taika Waititi ha risposto in modo ironico alle critiche di Martin Scorsese che, ormai alcuni mesi fa, aveva dichiarato che i film tratti dai fumetti non sono cinema. Il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, durante un incontro organizzato da The Hollywood Reporter, ha inizialmente finto di essere ...

The Irishman su Netflix : meglio come serie tv? Martin Scorsese risponde a tono a chi critica la durata del film : The Irishman è finalmente disponibile su Netflix. L'ultimo film di Martin Scorsese è un'epopea di quasi quattro ore, adattamento del saggio del 2004 L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt e basato sulla vita del sindacalista e mafioso Frank Sheeran. Molti utenti ne hanno criticato l'eccessiva durata, tanto da chiedersi se fosse possibile guardarla a episodi, come una serie tv. Il regista, però, ...

HuffPostItalia : Scorsese risponde alla disfatta di The Irishman agli Oscar con una foto che è già storia - comingsoonit : #MartinScorsese commenta la mancanza totale di premi #Oscar per #TheIrishman via Instagram attraverso uno scatto se… - ciakmag : Niente #Oscar2020 per #TheIrishman . Ecco come risponde #MartinScorsese -