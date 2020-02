Scoperto un nuovo, misterioso virus: ha il 90% dei geni sconosciuti. Virologi “sconcertati” (Di martedì 11 febbraio 2020) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università Federale di Minas Gerais ha identificato e descritto un nuovo, misterioso virus. Il 90 percento dei suoi geni non era infatti noto alla Scienza; ciò lo rende un'entità virale estremamente enigmatica. È stato Scoperto in alcune amebe recuperate in un laghetto artificiale del Brasile. fanpage

SkyTG24 : Yaravirus, scoperto nelle amebe in Brasile un nuovo misterioso virus - BeltramoPaolo : - __givethemhell : Ho appena scoperto guardando il telegiornale che i green day sono tornati col nuovo album raga la emo punkettina se… -