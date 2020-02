Scienza: Bonetti, ‘ambiente da abitare anche al femminile ‘ (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Oggi è la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza. Le materie Stem non sono campi per soli uomini, sono ambienti da abitare al femminile, sono occasioni per esprimere la nostra passione, la nostra creatività, la nostra voglia di generatività, di giocare in squadra”. Lo dice in un videomessaggio la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza.La Ministra si trova oggi ad Abu Dhabi, nella sede della New York University, per portare la sua esperienza di donna nella matematica. ‘è un tema cruciale ‘ sottolinea la Ministra ‘ quello dell’accesso delle donne alle materie Stem: disegnerà il nostro futuro, la possibilità per le donne di accedere ai lavori del futuro e non restarne escluse. ... calcioweb.eu

