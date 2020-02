Sassi giù dal cavalcavia: incubo per i due famosi attori italiani che hanno rischiato la vita (Di martedì 11 febbraio 2020) Sembra essere tornati indietro 20 anni: ancora Sassi lanciati volutamente dai cavalcavia contro le auto. Solo per un soffio gli attori Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi non sono rimasti feriti ieri sera poco mezzanotte e mezza. Viaggiavano a bordo della loro auto lungo la A25 verso la capitale, tornando dall’ennesima applaudita esibizione del loro Don Chisciotte, quando la macchina è stata colpita da un sasso lanciato volutamente dal cavalcavia che ha mandato in mille pezzi il parabrezza. Solo per un “miracolo sono riuscito a mantenere il controllo dell’auto, il sasso ha bucato il parabrezza e i vetri hanno investito Alessandro che era seduto al posto del passeggero e aveva la cintura allacciata, per fortuna non abbiamo riportato ferite ma lo spavento è stato davvero tanto. Il sasso lo ha preso sulla pancia, e lui è alto 190. Ci fosse stato un bambino accanto….”Stefano Fresi parla ... caffeinamagazine

