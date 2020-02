Sarri aspetta Chiellini, l’uomo che può cambiare la Juve (Di martedì 11 febbraio 2020) La Juventus ha perso due delle ultime tre partite, ed è un po' in difficoltà. I bianconeri a breve riavranno a disposizione Giorgio Chiellini, forse in campo contro la Spal. Il capitano sta mancando tantissimo alla Juve e a Sarri, che ha bisogno di un leader come Chiellini, allenatore in campo dei campioni d'Italia. fanpage

sportli26181512 : #Juventus #SerieA Sarri aspetta Chiellini, l’uomo che può cambiare la Juve: La Juventus ha perso due delle ultime t… - domthewizard : @erredantes tenerlo in caldo nel caso ce ne fosse bisogno). Chi ha voluto Sarri sono Nedved e Paratici quindi il pr… -