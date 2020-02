Sanremo | Ex direttrice fa causa alla Rai: “Esclusa senza motivo” – VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Sanremo | Teresa De Santis denuncia la Rai per essere stata esclusa da Sanremo a pochi giorni dall’inizio del Festival Teresa De Santis, ex direttrice del primo canale pubblico, ha deciso di esporre denuncia contro la Rai. Il motivo? La sua esclusione da Sanremo! Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il primo a riportare la notizia, l’ex … L'articolo Sanremo Ex direttrice fa causa alla Rai: “Esclusa senza motivo” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

MarcheNews : Attrice, cantante, polistrumentista e autrice. Beatrice Antolini (Macerata, 27 luglio 1982) ha diretto l'orchestra… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Raga ma in tutto questo l'ex direttrice di Rai 1 che fa causa alla Rai per non essere stata minimamente citata durante Sanre… - DavideRTramonta : RT @Ri_Ghetto: Raga ma in tutto questo l'ex direttrice di Rai 1 che fa causa alla Rai per non essere stata minimamente citata durante Sanre… -