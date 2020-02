Sanremo 2020, Loredana Lecciso senza freni su Al Bano Carrisi: "Non ero in platea, ma la passione..." (Di martedì 11 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo non ci è andata ma questo non significa che ci sia qualcosa che non va con Al Bano. "La passione Bano non si è mai spenta e, negli anni", confessa a Chi Loredana Lecciso, "è persino aumentata". Tra loro l'amore va a gonfie vele: "Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche liberoquotidiano

Internazionale : Non siamo abituati a vedere, su un palco come quello di Sanremo, un giovane uomo che esibisce il proprio corpo. Lau… - OndeFunky : Ho aspettato qualche ora, ma finalmente ecco le pagelle di #Sanremo70 : quello che ho amato, detestato e imparato e… - LegaSalvini : COSÌ SALVINI HA INDOVINATO IL VINCITORE DI SANREMO... GRAZIE A UNA MAGLIETTA ECCO COME IL LEADER DELLA LEGA SAPEVA… -