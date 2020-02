San Valentino: al Bioparco di Roma il percorso animato “Gli amori negli animali” (Di martedì 11 febbraio 2020) Domenica 16 febbraio, in occasione di San Valentino, il Bioparco di Roma proporrà alle famiglie il percorso animato Gli amori negli animali, visita guidata alla scoperta del corteggiamento, della riproduzione e delle cure parentali in un coinvolgente giro del parco per conoscere i segreti più intimi degli animali. Il percorso toccherà le aree: giraffe, mandrilli, civette delle nevi, tamarini e uistitì; la visita terminerà con il “Gioco delle coppie”, un’attività ludico-didattica in rima per riconoscere il partner giusto e scoprirne le diverse caratteristiche. Le visite inizieranno alle 11.00 e avranno la durata di circa un’ora; l’ultima terminerà alle ore 16.00. Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto di ingresso. Continua inoltre il supporto del Bioparco all’Associazione Australiana Zoo e Acquari (ZAA) per l’emergenza Australia: gli appuntamenti degli A Tu xTu saranno ... meteoweb.eu

