San Valentino 2020: ecco la rassegna di film romantici su Rai2 (Di martedì 11 febbraio 2020) Da oggi pomeriggio parte Una settimana d'amore su Rai 2: Bianca Guaccero introdurrà un film romantico al giorno per festeggiare San Valentino 2020! Conto alla rovescia per San Valentino 2020 su Rai2: a partire da oggi fino al fatidico venerdì 14, ogni pomeriggio alle 16.30 andrà in onda un film romantico, che farà sognare il pubblico. Quattro i titoli, in prima visione assoluta, che comporranno la rassegna di tv-movie Una settimana d'amore e che saranno introdotti da Bianca Guaccero, in chiusura del programma Detto Fatto: Il dolce sapore dell'amore (Truly, madly, sweetly), Ritrovarsi a San Valentino (While you were dating), La rosa di San Valentino (Very very Valentine), Ricomincio da San Valentino (Valentine's again). Oggi alle 16.30 è ora di Il dolce sapore ... movieplayer

