San Siro fa gli straordinari, dopo il derby le semifinali di Coppa Italia, 3 gare in 5 giorni (Di martedì 11 febbraio 2020) Le semifinali d'andata di Coppa Italia Inter-Napoli e Milan-Juventus si giocheranno entrambe allo stadio di San Siro che così farà gli straordinari, dopo essere stato teatro di un derby bellissimo e indimenticabile domenica scorsa. Due partite in due sere consecutive e tre in cinque giorni, tante, ma non c'è alcun problema per il manto erboso. fanpage

