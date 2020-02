Safer Internet Day. Aiutiamo Winny, uniamoci contro il cyberbullismo (Di martedì 11 febbraio 2020) Winny aveva 10 anni quando ha usato Internet per la prima volta. Alle scuole superiori è stata vittima dicyberbullismo e ha denunciato quanto accaduto alla polizia. Anche molte delle sue amiche sono state vittime di bullismo online. Vergognandosi delle molestie e dei soprusi subiti, diverse ragazze hanno smesso insieme di frequentare la scuola, e alcune si sono addirittura allontanate dalla loro comunità. Nel 2014 ha partecipato al programma di empowerment per le ragazze sostenuto dall’UNICEF a Brasilia e nel 2015 è stata finalista della campagna ”Safe Surf” dell’UNICEF Brasile per il suo video ”Internet sem Vacilo″ (“Internet senza esitazione”). Il video ha fornito alle ragazze una guida sul tema del cyberbullismo, del sexting, della cittadinanza digitale online e della sicurezza.Oggi è il Safer Internet Day, e ... huffingtonpost

