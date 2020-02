Sabato nascono Liberisti Italiani: deriva statalista preoccupa (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Si rivolge soprattutto all’Italia del lavoro e dell’impresa, degli autonomi e dei professionisti, di tutte le Partite Iva che nel nostro Paese sono sfruttate fino all’osso. E’ il Movimento Liberisti Italiani, il nuovo soggetto della politica che Andrea Bernaudo, liberale e liberista, da sempre impegnato come imprenditore prestato alla politica, porta a battesimo il prossimo Sabato 15 febbraio, a Roma, al Centro congressi Cavour di via Cavour 50/a. “Il nostro movimento guarda alle questioni drammaticamente serie ed urgenti delle quali la politica non si occupa piu’: per noi la compressione delle liberta’ economiche, dei diritti dei contribuenti e lo sperpero di denaro in spesa pubblica non necessaria e’ la prima emergenza in Italia. Concreti e dunque preoccupati per la deriva statalista, populista, fiscal-giudiziaria del nostro ... romadailynews

GarauPina : RT @Massimi15124914: @Sebastiano73 @HellasVeronaFC @acmilan @juventusfc @SerieA Certo, ma è un problema di interessi TV come ti ho detto...… - Massimi15124914 : @Sebastiano73 @HellasVeronaFC @acmilan @juventusfc @SerieA Certo, ma è un problema di interessi TV come ti ho detto… -