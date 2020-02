Romina Power, cambio look radicale dopo Sanremo 2020: foto (Di martedì 11 febbraio 2020) Abbiamo visto Romina Power da pochissimo in tv. Era tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2020 e insieme ad Al Bano ha regalato al pubblico un duetto emozionante nel corso della prima serata della kermesse guidata da Amadeus. Un successo, sul palco e non. Il brano inedito ‘Raccogli l’Attimo’, scritto per i due da Cristiano Malgioglio, sta infatti registrando grandi numeri in termini di riproduzioni e visualizzazioni. E poi quel piccolo incidente sfiorato di Al Bano sulla famosa scalinata del teatro di cui si è parlato anche l’altra sera a Live – Non è la D’Urso. Il cantante di Cellino San Marco è inciampato facendo temere per un attimo il peggio al pubblico. Ma per fortuna, con l’aiuto di Romina, ha ripreso l’equilibrio e insieme hanno raggiunto Amadeus sul palco. Naturalmente la clip è diventata presto virale e anche Loredana Lecciso ha voluto dire la sua. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - MailSecured : Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020: la Lecciso svela un retroscena - DiLei... - Noovyis : (Romina Power, cambio look radicale dopo Sanremo 2020: foto) Playhitmusic - -