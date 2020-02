Roma, criminalità: 38 arresti, anche ex boss della Magliana Salvatore Nicitra (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, operazione dei carabinieri contro la ciminalità. È in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma per eseguire un'ordinanza che dispone... leggo

TelevideoRai101 : Criminalità Roma Nord, 38 gli arrestati - leggoit : +++Roma, criminalità: 38 arresti, anche ex boss della Magliana Salvatore Nicitra+++ - leggoit : Roma, criminalità: 38 arresti, anche ex boss della Magliana Salvatore Nicitra -